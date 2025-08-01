حكايات بنات رجع من تاني “مسلسل 220 يوم”.. عبر القنوات الناقلة بالتفصيل

سوف تشهد بعض المنشآت منافسة شرسة اليوم بسبب عرض أولى حلقات مسلسل 220 يوم بطولة الفنان كريم فهمي وصبا مبارك في إطار درامي يجمع بين الكوميديا والإثارة والتشويق، وقد ينتمي تلك المسلسل إلى دراما المسلسلات القصيرة.

مسلسل 220 يوم

هناك بعض التفاصيل التي تخص مسلسل 220 يوم بطولة الفنان كريم فهمي وصبا مبارك وهذه التفاصيل هي

يجسد الفنان كريم فهمي وصبا مبارك في تلك المسلسل دور زوجين يواجهان صعوبات في الحياة.

تظهر الفنانة حنان سليمان في المسلسل في دور والدته وتلغي عايدة رياض دور خالته ويقدم على الفنان كريم فهمي ابن خالته وهو مهندس معماري يعاني من زيادة في الوزن لخسارة وزنه بطرق غير جراحية أو تدخلات دوائية.

يتعرض كريم فهمي لمرض خطير يمنحه الأطباء على إثرة 220 يوم فقط ليعيشها وهذا النبأ يقلب حياة الزوجين، وسوف يواجهون حياة إنسانية صعبة بين التمسك بالأمل والانهيار بالياس.

يأتي المسلسل من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل وإنتاج شركة صباح إخوان.

المسلسل مكون من 15 حلقة.

موعد عرض مسلسل 220 يوم

تم الإعلان عن موعد عرض مسلسل 220 يوم بطولة الفنان كريم فهمي وصبا مبارك وهذا الموعد هو