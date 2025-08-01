أخر تحديث لـ أسعار بورصة الدواجن اليوم الموافق 1 من أغسطس 2025

استقر اسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في بورصة الدواجن وفي الأسواق المصرية بالنسبة للمستهلك، فقد تؤثر تغيرات أسعار الدواجن وكرتونة البيض بمختلف أنواعها على الميزانية اليومية للمواطنين.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وصلت أسعار كيلو الدواجن اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس بمختلف أنواعها في بورصة الدواجن وفي الأسواق نحو الآتي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في بورصة الدواجن يتراوح ما بين 63 إلى 64 جنيه في بورصة الدواجن وتباع في الأسواق بسعر ما بين 68 إلى 78 جنيه للكيلو بالنسبة للمستهلك.

سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات في بورصة الدواجن يصل إلى 85 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم يصل إلى 100 جنيه في بورصة الدواجن وتصل إلى 125 جنيه للكيلو في الأسواق بالنسبة للمستهلك.

وصل سعر كيلو البط البلدي في بورصة الدواجن إلى 145 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 102 إلى 103 جنيه في بورصة الدواجن، وتباع في الأسواق بسعر 115 جنيه للكيلو بالنسبة للمستهلك.

يتراوح سعر كيلو البانية اليوم في الأسواق ما بين 200 إلى 210 جنيه حسب اختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم في الأسواق والبورصة

وصلت أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في بورصة الدواجن والأسواق المصرية بالنسبة للمستهلك بعد آخر استقرار لها نحو الآتي: