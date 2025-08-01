موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 خلال ساعات فقط .. اعرف هتقبض كام بعد تطبيق الزيادة

في مصر يشغل بال الكثير من المتابعين خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المعيشة وزيادة الأعباء اليومية، وبالتالي ينتظر العديد من الموظفين المتقاعدين في مصر قدوم شهر أغسطس بفارغ الصبر، حيث يعد موعد مهم لاستلام مستحقاتهم الشهرية، خاصة بعد إعلان الحكومة عن زيادة جديدة تم تطبيقها بداية من يوليو الماضي.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف المعاشات الخاصة بالمعلمين عن شهر أغسطس 2025 سوف يكون بداية من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس.

كما أكدت أنه لم يتم تغيير في جدول الصرف المعتمد.

جدول شرائح توزيع المعاشات

يجب العلم أن توزيع المعاشات يكون بنظام الشرائح لتجنب التكدس وضمان سهولة الصرف، وجاء التقسيم كالتالي: