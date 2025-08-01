موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 خلال ساعات فقط .. اعرف هتقبض كام بعد تطبيق الزيادة
في مصر يشغل بال الكثير من المتابعين خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المعيشة وزيادة الأعباء اليومية، وبالتالي ينتظر العديد من الموظفين المتقاعدين في مصر قدوم شهر أغسطس بفارغ الصبر، حيث يعد موعد مهم لاستلام مستحقاتهم الشهرية، خاصة بعد إعلان الحكومة عن زيادة جديدة تم تطبيقها بداية من يوليو الماضي.
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025
- أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف المعاشات الخاصة بالمعلمين عن شهر أغسطس 2025 سوف يكون بداية من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس.
- كما أكدت أنه لم يتم تغيير في جدول الصرف المعتمد.
جدول شرائح توزيع المعاشات
يجب العلم أن توزيع المعاشات يكون بنظام الشرائح لتجنب التكدس وضمان سهولة الصرف، وجاء التقسيم كالتالي:
- الشريحة الأولى لمن كانوا يحصلون على معاش أقل من 2000 جنيه، وسيبدأ صرفهم في 1 أغسطس بعد أن تمت زيادته إلى 2300 جنيه.
- بينما الشريحة الثانية لمن يتقاضون ما بين 2000 و5000 جنيه، وسيبدأ الصرف لهم يوم 2 أغسطس، وقد ارتفعت معاشاتهم إلى نحو 5750 جنيه.
- أيضا تأتي الشريحة الثالثة لمن تزيد معاشاتهم عن 5000 جنيه، وسيتم صرفها يوم 3 أغسطس، حسب الجدول الرسمي المعلن.
- تكون هذه الزيادات ضمن خطة الدولة لتوفير حماية اجتماعية للمواطنين، حيث أقرت زيادة نسبتها 15% اعتبار من شهر يوليو 2025
- تهدف تلك الزيادة إلى تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يؤكد على صرف زيادة سنوية للمعاشات.