أخر تحديث في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم بعد التراجع الأخير

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار البسيط في حالة البيع والشراء بعد آخر ارتفاع وصل له منذ أيام قليلة ماضية، ومن المحتمل حدوث تغيرات في سعره على مدار اليوم تأثرا بعوامل التغيير في سعر الصرف ومنها التغيرات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصرى بعد آخر استقرار له نحو الآتي

يجلب سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في البنك المركزي المصري نحو 48,76 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في نفس اليوم في بداية التعاملات اليومية في البنك المركزي المصري في حالة البيع نحو 48,86 جنيه.

سعر الدولار في معظم البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 1 من أغسطس في حالة البيع والشراء في معظم البنوك المصرية بعد آخر استقرار أمام الجنيه المصري نحو الآتي