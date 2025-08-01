أخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم بتاريخ 1 من أغسطس

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع الشراء حالة من الانخفاض سجله لجميع الأعيرة وذلك وفقا لاخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة بتاريخ يوم 1 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 نحو الآتي

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في مصر نحو 5200 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4550 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 3900 جنيه.

سجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم الجمعة الموافق 1 من أغسطس نحو 3150 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة

سجلت أسعار السبائك الذهبية اليوم الجمعة الموافق 1 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 منذ آخر انخفاض نحو الآتي