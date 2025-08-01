أخر تحديث لـ سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم بتاريخ 1 من أغسطس
تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في حالة البيع الشراء حالة من الانخفاض سجله لجميع الأعيرة وذلك وفقا لاخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات اليوم.
سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب
سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة بتاريخ يوم 1 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 نحو الآتي
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في مصر نحو 5200 جنيه.
- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4550 جنيه.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 3900 جنيه.
- سجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم الجمعة الموافق 1 من أغسطس نحو 3150 دولار.
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة
سجلت أسعار السبائك الذهبية اليوم الجمعة الموافق 1 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية عيار 24 منذ آخر انخفاض نحو الآتي
- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم الجمعة في مصر عيار 24 نحو 5262 جنيه.
- سجلت سعر سبيكة الذهب وزن 2,5 جرام عيار 24 اليوم نحو 12217 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام اليوم في مصر سجل نحو 35309 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سجل اليوم نحو 519988 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 31 جرام سجل اليوم الجمعة نحو 160455 جنيه لعيار 24.
- سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 50 جرام سجلت اليوم نحو 265100 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عيار 24 سجل اليوم نحو 530200 جنيه.