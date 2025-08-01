تغيير في سعر طن الاسمنت اليوم الموافق 1 من أغسطس 2025

استقرت أسعار الاسمنت اليوم الجمعة الموافق يوم 1 من أغسطس في مختلف الشركات المصرية في مصر وفقا لقرارات بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، ويمكن أن يتغير السعر في الأيام القليلة القادمة بسبب حدوث تغيرات في العوامل الرئيسية المسئولة عن حدوث تغيير في أسعار الأسمنت.

سعر طن الاسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت ومعظم مواد البناء اليوم الجمعة الموافق 1 من أغسطس في معظم الشركات في مصر وسجلت أسعار النحو الآتي:

سعر طن أسمنت وادي النيل وصل اليوم إلى 4100 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدي وصل اليوم إلى 4500 جنيه.

سعر طن أسمنت السهم سجل اليوم الجمعة في الأسواق نحو 3700 جنيه.

متوسط سعر الاسمنت الابيض العادة وصل اليوم إلى 3650 جنيه

سعر طن أسمنت الواحة الأبيض سجل اليوم الجمعة نحو 3750 جنيه.

سعر طن أسمنت لافارج المقاوم الملوحة سجل اليوم نحو 3750 جنيه.

وصل سعر أسمنت السويس اليوم الجمعة المقاوم للملوحة إلى 3770 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العربية المقاوم للملوحة اليوم الجمعة إلى 3570 جنيه.

سعر طن أسمنت الوادي المخلوط اليوم الجمعة وصل إلى 3550 جنيه.

سعر طن أسمنت ابيض سوبر سيناء وصل اليوم الجمعة في الأسواق نحو 3750 جنيه.

أسباب تغير سعر الأسمنت

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تغير في سعر الأسمنت في معظم الشركات، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي