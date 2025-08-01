استقرار ملحوظ في سعر طن حديد عز اليوم الموافق 1 من أغسطس 2025

ارتفع سعر طن الحديد اليوم الجمعة اليوم الأول من شهر أغسطس في صباح التعاملات في معظم الشركات المصرية، ولكن استقر معهم سعر طن الأسمنت في معظم الشركات والمؤسسات والمصانع المصرية، ومن المحتمل وجود تغيرات أخرى في أسعار مواد البناء على مدار اليوم تأثرا بالعوامل الرئيسية المؤدية إلى تغيير أسعارها.

سعر طن حديد عز اليوم

سجل سعر طن الحديد اليوم الجمعة اليوم الاول من شهر أغسطس في بداية التعاملات بعد آخر ارتفاع له في معظم الشركات والمصانع المصرية نحو الآتي:

سجل سعر طن حديد عز اليوم بعد الزيادة نحو 39 ألف جنيه.

كما وصل سعر طن حديد بشاى اليوم نحو 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطية اليوم في مصر نحو 37500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 38500 جنيه

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم في بداية التعاملات اليومية نحو 36400 جنيه.

وصل سعر طن حديد بيانكو اليوم الجمعة إلى 37500 جنيه.

وصل سعر طن حديد سرحان اليوم في مصر نحو 35700 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل صباح يوم الجمعة نحو 37000 جنيه.

سعر طن الحديد عالمياً اليوم الجمعة

وصل سعر طن الحديد اليوم الجمعة 1 من أغسطس على المستوى العالمي نحو الآتي: