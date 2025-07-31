طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 بـ 5 دقائق فقط

ترغب العديد من السيدات في التسجيل بمنحة المرأة الماكثة بالبيت، نظير أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المتقدمات المالية، بالإضافة إلى أن الحكومة الجزائرية حريصة على دعم المواطنين بمختلف الفئات المتقدمة، وتصل قيمة المنحة إلى 800 دينار جزائري شهريًا، فيما يمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في المنحة خلال السطور التالية وعبر موقع البديل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بمختلف ولايات دولة الجزائر، فجاءت بناءً على ما يلي:-

قم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة المنح المالية.

قم باختيار “منحة المرأة الماكثة بالبيت”.

تحديد الولاية المقيم فيها المتقدمة.

مع إمكانية رفع الوثائق المطلوبة على أن تكون سارية وصالحة.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة في الخانات.

الموافقة على كافة المعايير والضوابط المفروضة من قبل وزارة العمل والتشغيل.

النقر في النهاية على أيقونة “إرسال”.

ما هي شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت؟

وحددت وزارة العمل والتشغيل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمات راغبات الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت، بناءً على ما يلي:-