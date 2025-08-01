KARAMESH KIDES TV .. تردد قناة كراميش للأطفال الجديد للأطفال على نايل وعرب سات 2025

قد يمكنكم الأن الاستمتاع بالحصول على تردد قناة كراميش للأطفال والتي تعتبر واحدة من أفضل القنوات المتميزة فى مجال الأطفال على الأطلاق، وذلك لانها من القنوات المتميزة فى عرض الاغاني التي تفيد الاطفال والتي تزيد من جميع المعلومات الخاصة بهم، بالأضافة الى أن القناة مجانية مما يساعد سهولة مشاهدتها على مدار 24 ساعة على مدار اليوم.

تردد قناة كراميش للأطفال

أحصل الان بكل سهولة على تردد قناة كراميش للأطفال والتي تعتبر من اهم وأبرز القنوات المتخصصة فى مجال الأطفال على الأطلاق، والتي قد تساعد ايضا فى زيادة الوعي والأدراك التابعين للاطفال بشكل كبير جدًا وقد يتميز التردد الخاص بالقناة فى الآتي وهو:

القمر الصناعي عرب سات هو11390.

يكون معدل الترميز هو27500.

يكون اتجاه الاستقطاب هو عمودي.

جودة قناة كراميش عبر عرب سات هيHD

معدل تصحيح الخطأ يكون 4/5

يكون التردد هو 11430.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يصبح معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

تكون جودة القناة هي SD

يكون القمر الصناعي نايل سات.

مميزات قناة كراميش

قد يوجد العديد من مميزات قناة كراميش للأطفال والتي قد تجذب العديد من المشاهدين باستمرار، وقد تتمثل احدى هذه المميزات فى الآتي ومنها: