عاجل الآن .. القبض على البلوجر أم مكة بعد تثبيت هذه التهم!

انتشرت بعض المعلومات منذ قليل عن حقيقة القبض على البلوجر أم مكة من خلال أحد ستديوهات التصوير، وبالفعل قامت الشرطة بالمجئ على الفور والقبض على البلوجر أم مكة لكي يتم التساؤل الرسمي عن سبب تلك المشكلة، وهذه التفاصيل سوف يتم توضحيها لكم على الفور من خلال الأسطر التالية.

القبض على البلوجر أم مكة

بالفعل منذ قليل من الدقائق تم القبض على البلوجر أم مكة نتيجة حدوث خلاف مع إدارة القناة التي كان من المتفرض أن تقوم يعمل تصوير حلقة في البرنامج، ونظرًا لهذا الخلاف والتطاول الذي حدث قامت إدارة القناة بطلب الشرطة وعلى الفور جاءت الشرطة لكي تقوم بالقبض على أم مكة صاحبة محلات الفسيخ بداخل الاسكندرية.

ام مكة تجارة الأعضاء

تداولت تلك الأخبار في الأونة الأخيرة نتيجة ظهور سيدة تدعى مروة يسري، ويقال أنها أبنة الرئيس الراحل حسني مبارك، ولكن نفي كلا من أبناء الرئيس الراحل رحمة الله عليه تلك المعلومات وتم القبض عليها بتاريخ يوم 29 من يوليو الماضي نتيجة الاكاذيب التي كانت تداولها عبر برنامج التيك توك، مما زادت من شوشرة في المجتمع المصري وأصبحت التريند الأيام الماضية، نقلًا على السنتها أن هؤلاء الأشخاص تجار أعضاء: