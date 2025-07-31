“من مكانك الأن” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم الجديد أونلاين دون زيارة الفرع

يرغب العديد من المواطنين في دولة السودان سواء المقيمين أو المغتربين، من فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، نظير لأنه يعتبر من أبرز وأعرق البنوك العاملة في الدولة السودانية، بما يقدم من خدمات ومعاملات مصرفية مختلفة يحتاج إليها العملاء بشكل كبير، وفي مقال اليوم سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب البنكي خلال السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم الجديد 2025

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، فجاءت على النحو الأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

مع اختيار اللغة المناسبة لكل عميل متقدم.

قم باختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

القيام مباشرة بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع رفع المستندات الواجب مراعاتها لكي يتم فتح الحساب البنكي.

التأكيد على صحة البيانات والوثائق المُدخلة.

النقر في نهاية فتح الحساب على زر “إرسال الطلب”.

بحيث تتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة وقبول ما هو مستحق لفتح الحساب البنكي.

شروط فتح الحساب البنكي بنك الخرطوم

وعن الشروط الواجب مراعاتها لكي يتم فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين، بحيث يتمكن من إتمام كافة الخدمات والمعاملات البنكية، فنصت على النحو الأتي:-