موعد صرف حساب المواطن لدفعة شهر أغسطس 2025 .. أعرف حقيقة تبكير الصرف!

يعتبر برنامج حساب المواطن من أبرز وأهم برامج الدعم الحكومية التي أصدرتها المملكة السعودية للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، فتحاول المملكة جاهدة على تسهيل معيشة الكثير من هذه الفئات وخلال الأيام الحالية ينتظر الكثير من المستفيدين موعد صرف حساب المواطن شهر أغسطس وتصدرت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن دعم حساب المواطن لشهر أغسطس 2025.

موعد صرف حساب المواطن

الموعد المعتاد لصرف دعم حساب المواطن هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وإذا صادف موعد الصرف عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع يتم تبكير موعد الصرف أو تأخيره، فمن المقرر أن يتم صرف حساب المواطن في يوم 10 أغسطس ولم يصادف عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع لذلك يتم صرف الدعم في موعده المحدد ولا نية لتبكير موعد الصرف لليوم التالي.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن شهر أغسطس 2025

يمكن للمستفيدين من حساب المواطن الاستعلام عن الدفعة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية: