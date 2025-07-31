تردد قناة ميكي 2025 الجديد على كل الأقمار الصناعية بميزة رائعة الآن

تردد قناة ميكي من أكثر الترددات التي يبحث عنها العديد من الأطفل والمتابعين بمختلف الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال بمزيج من المرح والتألق بالمحتوى المقدم، فضلاً عن أن القناة اشتهرت بكل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل والكرتون، ويمكنك التعرف على كافة المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الحديث لقناة ميكي على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات خلال السطور التالية وعبر موقع البديل.

تردد قناة ميكي الجديد 2025

ولكي تُشاهد باقة كبيرة من المحتوى الترفيهي والتعليمي على مدار الساعة بجودة عالية وإشارة قوية، ومتابعة كل ما هو رائع من أفلام كرتونية، بناءً على المعلومات التالية:-

قمر صناعي أول النايل سات.

تردد القناة “11526”.

استقطاب القناة يكون “أفقي”.

معامل الترميز فهو “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

إشارة قوية وجودة عالية.

تردد ميكي الثاني على القمر الصناعي 2025

ويسهل التعرف على التردد الثاني لقناة ميكي على القمر الصناعي، بناءً على البيانات التالية:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة 11938.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

مزايا قناة ميكي أطفال على القمر الصناعي

وعن المميزات التي يمكنك معرفتها عند تنزيل قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات والعرب سات، ومن بينها الأتي:-