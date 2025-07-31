 “الموارد البشرية” تحدد موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس 2025 .. تفاصيل الصرف والأهلية

زاد البحث من المواطنين السعوديين عن موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس 2025، خاصةً أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة لذا سنتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بالموعد وشروط الاستحقاق والخطوات الإلكترونية للاستعلام عنه.

موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس

وفقًا لما أوضحته إدارة برنامج حساب المواطن، فإن موعد الإثنين العاشر من كل شهر هو اليوم المخصص لصرف الدعم، ما لم يصادف عيدًا أو عطلة رسمية وإذا كان اليوم العاشر يوم عطلة فإنه يتم تقديم الصرف أو تأخيره وإبلاغ المستفيدين بذلك وبناء عليه من المتوقع أن يكون موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس في الأحد 10 أغسطس 2025، ما لم يحدث تغيير رسمي.

شروط حساب المواطن دفعة أغسطس

للتأهل لصرف الدعم ضمن موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس، يجب أن يتوافر لدى المتقدم الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية (مع استثناء بعض حالات بطاقات التنقل).

الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة وعدم السفر لأكثر من 90 يومًا في العام.

الانتماء إلى إحدى الفئات المستحقة مثل الأرامل والمطلقات والأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط، أو الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي ولها أبناء.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكنك التأكد من استحقاقك بمراجعة نتيجة الأهلية لـ موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس عبر الموقع الرسمي للبرنامج من خلال الخطوات التالية: