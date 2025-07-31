تردد قناة وناسة عبر النايل سات والعرب سات بجودة عالية لمتابعة كل ما هو جديد ومميز

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت شهرة كبيرة وشعبية غير عادية بين الأطفال في مختلف أنحاء الدول العربية، نظير أن القناة تقدم برامج تعليمية وترفيهية على مدار الساعة، حتى أصبح من السهل إمكانية التعرف على تردد قناة وناسة عبر النايل سات والعرب سات، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم عبر موقع البديل.

تردد قناة وناسة 2025

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة أطفال 2025 الناقلة لكل ما هو جديد ورائع على مدار الساعة، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها يكون 11430.

استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

تردد قناة وناسة على العرب سات

ويسهل تنزيلك للتردد الثاني لقناة وناسة أطفال عبر العرب سات، بناءً على البيانتا الأتيه:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة يكون 11270.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

بينما التشفير يكون مجاني.

جودة الصوت والصورة واضحة وقوية.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات

ويمكنك استقبال التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-