توقعات جديدة لموعد نزول ايفون 17 الجديد في الوطن العربي وبسعر خرافي !!!

ايفون 17 من الموبايلات الحديثة التي ينتظرها عدد كبير من عشاق ايفون 17 حيث تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 خلال شهر سبتمبر 2025 والتي تتضمن أربعة إصدارات iPhone 17 مع iPhone 17 Air أو Slim مع هاتف iPhone 17 Pro كذلك مع هاتف iPhone 17 Pro Max الهاتف سوف يعمل بنظام التشغيل الجديد iOS 26 مع مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي تعرف بأسم Apple Intelligence تشمل ترجمة فورية وتصفية ذكية للرسائل.

ايفون 17

بالنسبة إلى مواصفات هاتف ايفون 17 كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

بالنسبة إلى ايفون 17 حيث تعتبر شاشة ProMotion OLEDبتردد 120Hz لجميع الطرازات مع دعم تقنية العرض الدائم Always-On فهو معالج A19 أو A19 Pro

يقدم أداء محسن بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالجيل السابق

كما كاميرا أمامية 24 ميجابكسل لأول مرة في جميع الإصدارات وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل حتى 8× في الطرازات Pro

كذلك مع سعة RAMمحسّنة تصل إلى 12 جيجابايت في طرازات Pro لدعم المهام المتعددة والأداء الذكي مع توفير شحن سريع حتى 35 واط و25 واط لاسلكيًا مع دعم Qi2.

تصميم نحيف وخفيف في إصدار iPhone 17 Airبسماكة 5.5 مم ووزن خفيف جداً.

كما يوفر دعم شبكات Wi‑Fi7 و5G محسّن باستخدام شريحة اتصالات جديدة من Apple.

عيوب iPhone 17

سعة بطارية أقل في إصدار iPhone 17 Airبسبب التصميم النحيف ما يؤثر على عمر التشغيل اليومي.

كاميرا خلفية واحدة فقط في طراز Airمما يحد من خيارات التصوير.

إزالة منفذ SIMالتقليدي في بعض الإصدارات مما قد يسبب إزعاج لبعض المستخدمين خارج أمريكا.

مخاوف من ارتفاع درجة الحرارة في الطرازات ذات التصميم الرقيق.

ارتفاع محتمل في الأسعار، خاصة في طرازات ProوPro Max.

أسعار iPhone 17 المتوقعة

الإصدار السعر بالدولار السعر التقريبي يترواح من 799 دولار إلى 1100 دولار مع اختلاف الأنواع حيث ايفون 17 السعر المتوقع 799 دولار ولكن ايفون 17 برو ماكس يصل إلى 1100 دولار ولكن حتى الآن لم يعلن عن السعر الرسمي لهاتف ايفون 17 الجديد.