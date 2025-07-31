تفاصيل التقويم الدراسي 1447 الجديد يشمل الفصول الدراسية الثلاثة “تابع التفاصيل”
التقويم الدراسي 1447 من أهم الأمور التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل أولياء الأمور والطلاب حيث يرغبون التعرف على جدول التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر التقويم الدراسي مرحلة تنظيمية مهمة بالسعودية تحدد مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات كما يشرح التقويم نظام الفصول الثلاثة في المملكة العربية السعودية للعام 1447 كما يساعد التقويم في التخطيط المسبق للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
التقويم الدراسي 1447
هناك بحث متواصل عن جدول التقويم الدراسي 1447 لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:
- بالنسبة إلى مواعيد بداية الدراسة حيث عودة الاداريين والمشرفين في 18 صفر 1447ه الموافق 12 أغسطس 2025م.
- كما عودة المعلمين 23 صفر 1447 الموافق 17 أغسطس 2025م
- كذلك بداية الفصل الدراسي الأول 1 ربيع الأول 1447ه والموافق 24 أغسطس 2025م
التقويم الدراسي في الفصل الدراسي الأول
- بداية الفصل 24 أغسطس 2025
- إجازة اليوم الوطني 23 سبتمبر 2025
- إجازة نهاية أسبوع مطولة أواخر أغسطس كما نهاية الفصل 7 يناير 2026
- أما الفصل الدراسي الثاني بداية الفصل 20 يناير 2026
- إجازة يوم التأسيس 23 فبراير 2026
- نهاية الفصل الثاني 20 أبريل 2026 تقريبًا
- كما الفصل الدراسي الثالث بداية الفصل الثالث 1 مايو 2026 تقريبًا
- إجازة عيد الفطر 20 مارس حتى 6 أبريل 2026 تقريبًا
- نهاية الفصل الثالث ونهاية العام الدراسي 27 يونيو 2026 تقريبًا
الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي 1447
- اليوم الوطني السعودي 23 سبتمبر كما يوم التأسيس 23 فبراير
- إجازة عيد الفطر من رمضان حتى شوال كما إجازة عيد الأضحى من ذو الحجة
- كما إجازات مطولة بين الفصول وأيام نهاية الأسبوع كما يستمر العمل بنظام الفصول الثلاثة.
- يحتوي التقويم على إجازات مطولة وأخرى رسمية لضمان التوازن بين الدراسة والراحة.