تفاصيل التقويم الدراسي 1447 الجديد يشمل الفصول الدراسية الثلاثة “تابع التفاصيل”

التقويم الدراسي 1447 من أهم الأمور التي تزايد أعداد الباحثين عنها من قبل أولياء الأمور والطلاب حيث يرغبون التعرف على جدول التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر التقويم الدراسي مرحلة تنظيمية مهمة بالسعودية تحدد مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات كما يشرح التقويم نظام الفصول الثلاثة في المملكة العربية السعودية للعام 1447 كما يساعد التقويم في التخطيط المسبق للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

التقويم الدراسي 1447

هناك بحث متواصل عن جدول التقويم الدراسي 1447 لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

بالنسبة إلى مواعيد بداية الدراسة حيث عودة الاداريين والمشرفين في 18 صفر 1447ه‍ الموافق 12 أغسطس 2025م.

كما عودة المعلمين 23 صفر 1447 الموافق 17 أغسطس 2025م

كذلك بداية الفصل الدراسي الأول 1 ربيع الأول 1447ه‍ والموافق 24 أغسطس 2025م

التقويم الدراسي في الفصل الدراسي الأول

بداية الفصل 24 أغسطس 2025

إجازة اليوم الوطني 23 سبتمبر 2025

إجازة نهاية أسبوع مطولة أواخر أغسطس كما نهاية الفصل 7 يناير 2026

أما الفصل الدراسي الثاني بداية الفصل 20 يناير 2026

إجازة يوم التأسيس 23 فبراير 2026

نهاية الفصل الثاني 20 أبريل 2026 تقريبًا

كما الفصل الدراسي الثالث بداية الفصل الثالث 1 مايو 2026 تقريبًا

إجازة عيد الفطر 20 مارس حتى 6 أبريل 2026 تقريبًا

نهاية الفصل الثالث ونهاية العام الدراسي 27 يونيو 2026 تقريبًا

الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي 1447