أثارت الجدل في هذه الدول!! .. توقعات ليلى عبداللطيف عن الوطن العربي 2025
توقعات ليلى عبداللطيف من الموضوعات التي تهم الكثير من المتابعين في الوطن العربي حيث تتوقع الكثير من الأمور في المستقبل حيث تعرف ليلى عبد اللطيف بأنها واحدة من الشخصيات الإعلامية في عالم التوقعات وقد اشتهرت بعد سلسلة من التنبؤات التي زعمت أنها تحققت وتظهر عادة في برامج تلفزيونية نهاية كل عام لتكشف عن أهم ما تتوقعه للسنة المقبلة على المستويات السياسية والاقتصادية والفلكية.
توقعات ليلى عبداللطيف
هناك بحث متواصل عن توقعات ليلى عبداللطيف بعد ظهورها على شاشات التلفزيون حيث كشفت ليلى عبد اللطيف عن مجموعة من التنبؤات التي أثارت جدل كبير وشملت التوقعات ما يلي:
- التوقعات العالمية احتمال اندلاع مشكلات عالمية ثالثة تلوح في الأفق كما تؤثر على عدة دول.
- انتشار أوبئة جديدة وخطيرة بينها تفشٍ واسع لأنفلونزا الطيور.
- انهيار اقتصادي في بعض الدول الأوروبية وإفلاس عدد من البنوك الكبرى.
- كوارث طبيعية كبيرة في البحر المتوسط والولايات المتحدة منها زلازل وأعاصير وفيضانات.
توقعات ليلي عبداللطيف للدول العربية
- لبنان بداية مرحلة جديدة تعيد للبنان لقب سويسرا الشرق
- سوريا مواجهات داخلية واغتيالات مؤثرة مع تحسن تدريجي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية مع نهاية العام.
- كما العراق توتر سياسي وأمني في البداية مع عودة تدريجية إلى الاستقرار بقيادة الجيش فقط، وتغيير في وجه العراق السياسي.
- فلسطين بوادر تهدئة واتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع انسحاب إسرائيلي جزئي وتحركات دولية لحل الأزمة.
- تغييرات سياسية مفاجئة في إيران مع وفاة شخصية دينية كبيرة تؤثر في الداخل الإيراني.