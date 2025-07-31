مصلحة الضرائب المصرية تكشف عن أخر موعد لتسوية الضرائب السنوية المعدلة على المرتبات 2025

أعلنت بعض المصادر الرسمية في مصلحة الضرائب عن تفاصيل جديدة متعلقة بالموعد النهائي لتسوية الضرائب في البلاد حيث يستعد الممولون والجهات المعنية لاستكمال بعض الإجراءات المهمة خلال الفترة المقبلة، وجاء الإعلان أيضًا عن تحديد يوم 12 أغسطس 2022 كآخر فرصة لتقديم كافة النماذج الخاصة بالتسويات الضريبية السنوية المعدلة وذلك لضريبة الأجور والمرتبات عن السنوات الخمس الماضية.

مصلحة الضرائب المصرية

كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تسوية الضرائب تعتبر تنفيذًا لأحكام قانون التيسيرات الضريبية الجديد برقم 5 لسنة 2025 والذي يشير إلى تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، وأوضحت أنه لم يتم قبول أي نماذج ورقية حيث يجب استكمال عملية التقديم إلكترونيًا بالكامل عن طريق المنظومة الموحدة لاحتساب ضريبة المرتبات وحذرت من عواقب التأخير عن الموعد النهائي المحدد، ونوهت بأن المنظومة الإلكترونية تمثل تطور كبير في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الإدارة الضريبية مما يسهم في تنمية العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات على الممولين.

مميزات مصلحة الضرائب المصرية

تمنح مصلح الضرائب المصرية الممولين مجموعة من المميزات المختلفة والتي تتمثل في الآتي: