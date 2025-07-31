العد التنازلي على موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. شوف لجنتك فين

ساعات قليلة تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابي بانتخابات مجلس الشيوخ والتي تعلق خلالها كافة الأنشطة الدعائية للمرشحين استعدادًا لبدء تصويت المصريين بالخارج والمقرر إجراؤه يومي الجمعة والسبت في بداية شهر أغسطس وينص القانون على مجموعة من الشروط التي تطبق خلال هذه الفترة من أجل تنظيم العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي من المقرر إجراؤها يومي 1 و 2 أغسطس المقبل، ويومي 4 و 5 أغسطس خارج مصر وتفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا أبوابها في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت نيوزيلندا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والذي يوافق الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة، وذلك وفقًا لفارق التوقيت مع مصر بينما ستكون آخر سفارة مصرية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية.

محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي في مجلس الشيوخ 2025

هناك بعض المحظورات التي يجب الالتزام بها خلال فترة الصمت الانتخابي والتي تتمثل في الآتي: