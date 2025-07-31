التأمينات تكشف.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 وأماكن الصرف

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 وذلك استعدادًا لنزول الراتب في حساب المستفيدين من بداية الشهر وذلك لإتاحة الفرصة لهم بتلبية احتياجاتهم وعدم التأثر بمحدودية الدخل التي يعانون منها بعد خروجهم على المعاش، وهو الهدف الأساسي من صرف مبالغ المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن أنه سوف يتم توفير معاشات شهر أغسطس 2025 منذ يوم غد الجمعة والذي يكون بتاريخ واحد من الشهر الجديد في حسابات المستفيدين من المعاش على مستوى الجمهورية، وأشارت الهيئة إلى أن مبالغ المعاشات سوف تظل في حسابات مستحقيها طوال الشهر فلا داعي للتكدس وإحداث إزدحام بالقرب من أماكن صرف المعاش، كما أشارت الهيئة إلى أن رواتب المستفيدين هذا الشهر سوف تنزل بالزيادة السنوية التي تم تقريرها في الشهر الماضي.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2025

يمكن سحب مبالغ معاشات شهر أغسطس منذ بدء موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 من العديد من الأماكن والتي تكون بحسب اختيار المستفيد، فتقوم الهيئة بتنزيل المعاش على المحفظة أو الحساب أو المكان المناسب له، والذي قد يكون على النحو التالي: