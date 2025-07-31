اخر تحديث اليوم لـ سعر الدولار اليوم الموافق 31 من يوليو 2025 .. أعرف أحدث الاسعار

شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 31 من يوليو في بداية التعاملات اليومية تراجع في سعره في حالة البيع والشراء في معظم البنوك المصرية، وذلك بعد أن شهد انخفاض بسيطةفي البنك المركزي المصري مما قد يعزز ذلك من قوة الجنيه المصري أمام العملات.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 31 من يوليو في حالة البيع والشراء في معظم البنوك المصرية نحو الآتي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سجل نحو 48,85 جنيه للشراء 48,95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر يصل إلى 48,85 جنيه 48,95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة يصل إلى 48,85 جنيه للشراء 48,95 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء.

يصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 48,85 جنيه للشراء 48,95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية يصل إلى 48,85 جنيه للشراء 48,95 جنيه للبيع.

يصل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 48,85 جنيه للشراء 48,95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان يصل إلى 48,85 جنيه للشراء 48,95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 31 من يوليو في البنك المركزي المصري في حالة البيع والشراء نحو الآتي