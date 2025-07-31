مع نهاية التعاملات اليوم .. أسعار الأسمنت اليوم الخميس الموافق 31 من يوليو 2025

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31 من يوليو الجاري حالة من الانخفاض البسيط داخل الأسواق المحلية والعديد من الشركات مع بداية التعاملات الصباحية، ويأتي ذلك وفقا لآخر التقارير المعلن عنها، كما تم الكشف عن أسعار الأسمنت الأبيض والمخلوط في معظم الشركات المصرية

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

جاء سعر طن الأسمنت اليوم الخميس الموافق 31 من شهر يوليو الحالي وفقاً لآخر التقارير على النحو الآتي

وصل سعر طن أسمنت النصر اليوم إلي حوالي 3900 جنيه.

كما سجل سعر الطن من أسمنت وادي النيل اليوم إلي ما يقارب من 3850 جنيه.

وقد جاء سعر الطن من أسمنت حلوان يبلع نحو حوالي 4000 جنيه.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى ما يقرب من 3843.22 جنيه.

وصل سعر أسمنت الواحة الأبيض إلي ما يقرب من 4950 جنيه للطن.

سجل سعر الطن من أسمنت سوبر سيناء الأبيض اليوم الخميس إلي ما يقرب من 4950 جنيه.

بالإضافة إلى أنه وصل سعر الأسمنت الأبيض اليوم إلي ما يقرب من 4950 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء وصل إلى 3850 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الخميس

سجل سعر طن الأسمنت المخلوط اليوم الخميس الموافق 31 من يوليو في بداية التعاملات اليومية في معظم الشركات نحو الآتي