تنسيق طب بشري 2025 حكومي في جميع الجامعات المصرية.. هيقبل من 88%

تم الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى طب بشري لجميع الكليات الحكومية في مصر بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية، ويمكن التقديم على الكليات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بكل سهولة والذي يتم فتحه يوم الثلاثاء الموافق 29 من يوليو ويستمر التقديم حتى 9 من شهر أغسطس لجميع الشعب العلمية والأدبية

تنسيق طب بشري 2025 حكومي

تم الكشف عن تنسيق الطب البشري لجميع الكليات الحكومية في مصر هذا العام وهذا التنسيق هو

طب بشري دمياط من 389 درجة.

طب بشري الوادي الجديد من 382 درجة

طب بشري اسوان من 382 درجة.

طب بشري الأقصر من 382,5 درجة.

طب بشري العريس من 382,5 درجة.

طب بشري المنيا 383 درجة.

طب بشري جنوب الوادي من 383 درجة.

طب بشري بني سويف من

طب بشري السويس من من 383,5 درجة

طب بشري اسيوط من 384 درجة.

طب بشري الفيوم من 383,5 درجة.

طب بشري عين شمس من 384,5 درجة

طب بشري حلوان من 384,5 درجة

طب بشري شبين الكوم من 385 درجة.

طب بشري بنها من 385,5 درجة.

طب بشري القاهرة من 387 درجة.

تنسيق كليات طب أسنان

تم الإعلان عن تنسيق كليات طب الأسنان هذا العام من أجل التقديم في تنسيق المرحلة الأولى وهذا التنسيق هو