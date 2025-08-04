تنسيق الثانوية العامة 2025 القاهرة وعين شمس .. شوف تنسيقك هيوديك فين!

تم الإعلان عن مؤشرات تنسيق كليات القمة علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية والتي تزايدت عمليات البحث عليها فور الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وتبدأ مراحل التقديم على تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات والمعاهد من يوم الثلاثاء الموافق 29 من يوليو وتستمر حتى يوم السبت 2 اغسطس.

تنسيق الثانوية العامة 2025 القاهرة

تم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة في القاهرة ومعظم المحافظات وهذا التنسيق هو

تنسيق النظام الحديث علمي رياضة الحد الأدنى للقبول 283 درجة أي بنسبة 88,44٪ والشعبة الأدبية الحد الأدنى للقبول هو 233 درجة أي بنسبة 72,81٪ وعلمي علوم من 350 درجة أي بنسبة 85٪.

تنسيق النظام القديم علمي رياضة من 335 درجة أي بنسبة 81٪ والشعبة الأدبية من 270 درجة أي بنسبة 65٪، وعلمي علوم الخد الأدنى للقبول هو 350 درجة أي بنسبة 85,7٪.

تنسيق كليات القمة علمي علوم

تم الإعلان عن تنسيق كليات القمة الشعبة العلمية هذا العام وهذا التنسيق هو