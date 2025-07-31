الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2025 وجميع المراحل .. + خطوات تسجيل الرغبات بالتفصيل

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة هذا العام عن فرص للالتحاق بالكليات بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وانخفاض درجات بعض الطلاب عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في التنسيق، فقد أعلن مكتب التنسيق عن ارتفاع الحد الأدنى للمرحلة الاولى هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقد كشفت مؤشرات التنسيق للجامعات الحكومية.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2025

تم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لجميع الشعب العلمية والأدبية هذا العام وهذا التنسيق هو

سجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام لكليات الشعبة العلمية 293 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية تصل إلى 91,65٪ بإجمالي عدد طلاب 21835 مقارنة بالعام الماضي.

كما سجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى لشعبة علمي علوم 371 درجة فأكثر أي بنسبة تصل إلى 90,48٪ بإجمالي عدد طلاب 23850 ألف وقد يشير ذلك إلى ارتفاع تنسيق الكليات حوالي 1٪ في كل كلية.

الحد الادنى للشعبة الأدبية هذا العام من 280 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية تصل إلى 68,29٪.

مؤشرات تنسيق كليات القمة هذا العام

تم الكشف عن توقعات مؤشرات تنسيق كليات القمة الشعبة العلمية والأدبية هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهذه التوقعات هي