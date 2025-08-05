العد التنازلي عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026 في مصر

تزايدت معدلات البحث حول موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس لجميع صفوف النقل من أجل الاستعداد له ومعرفة أيام الدراسة الفعلية، لذلك تم الإعلان عن الخريطة الزمنية ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية وأيضا قرارات وزارة التربية والتعليم بخصوص المناهج.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026

تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع صفوف النقل وهذا الموعد هو

يوم 20 من شهر سبتمبر موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الأول.

تبدأ الدراسة في تلك اليوم تستمر الدراسة لمدة 36 اسبوع.

تصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 172 يوم.

يتم توزيع المناهج في تلك الفترة على فصلين دراسيين.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي في المدارس

تم الإعلان عن الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد في المدارس لجميع صفوف النقل وهذه الخريطة تتمثل في الآتي