العد التنازلي عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026 في مصر

تزايدت معدلات البحث حول موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس لجميع صفوف النقل من أجل الاستعداد له ومعرفة أيام الدراسة الفعلية، لذلك تم الإعلان عن الخريطة الزمنية ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية وأيضا قرارات وزارة التربية والتعليم بخصوص المناهج.
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026
تم الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد لجميع صفوف النقل وهذا الموعد هو
- يوم 20 من شهر سبتمبر موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الأول.
- تبدأ الدراسة في تلك اليوم تستمر الدراسة لمدة 36 اسبوع.
- تصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 172 يوم.
- يتم توزيع المناهج في تلك الفترة على فصلين دراسيين.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي في المدارس
تم الإعلان عن الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد في المدارس لجميع صفوف النقل وهذه الخريطة تتمثل في الآتي
- يوم السبت الموافق 10 من شهر يناير عام 2026 هو بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل.
- يوم السبت الموافق 17 من يناير من العام الجديد هو موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.
- يوم 22 من شهر يناير هو موعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول
- يوم السبت الموافق 24 من يناير هو بداية إجازة منتصف العام وتستمر لمدة أسبوعين.
- يوم الخميس الموافق 5 من شهر فبراير هو موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.
- يوم السبت الموافق 16 من مايو عام 2026 هو موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل.
- يوم السبت الموافق 4 من يونيو موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية
- يوم الأحد الموافق 31 من مايو هو موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية.
- يوم السبت الموافق 20 من شهر يونيو هو موعد بداية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد.
- يوم الخميس الموافق 11 من شهر يونيو هو موعد نهاية العام الدراسي 2026 للترم الثاني.