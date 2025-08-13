جائزة الكرة الذهبية 2025 لهذا العام .. من يستحق تلك الجائزة؟!

مازال التسارع مستمر حول صارع جدول ترتيب الكرة الذهبية لعام 2025، وذلك من خلال تحددي العديد من النجوم المختلفة التي قد تم الاعلان الرسمي عليهم فىا لفترة الاخيرة، كما ايضا قد اوضحت صحيفة ماركا العديد من التصريحات الجديدة ومن أهمها على ان يتم تحديد الفائز بالجائزة خلال الأيام المقبلة، وذلك على ان من خلال الأعلان الرسمي.

الكرة الذهبية 2025

قد ارتفعت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول الفائة بـ الكرة الذهبية لعام 2025، وقد اوضحت صحيفة ماركا الأسبانية الشهرية بانه من المحتمل ان يتم الاعلان عن الفائز خلال الأيام المقلبلة، وقد اشارت على ان بالفعل مازالت المنافسة قوية بين العديد من المرشحين للجائزة، والذي قد يتميزوا بين العديد من المشاهير، والذي قد تم اختلاف العديد من الاماكن المخصصة من المشاهير بين التراجع والتقديم، بشكل كبير مما زاد من قلق الجماهير فى الفترة الاخيرة.

ترتيب الكرة الذهبية الجديدة

قد تم تحديث ترتيب الكرة الذهبية الجديد فى الفترة الأخيرة على ان يتراجع البعض ويتقدم البعض الاخر من المرشحين، مما قد زاد من قلق الجماهير بشكل كبير، وقد تميز الترتيب على ان يتمثل فى الآتي وهو: