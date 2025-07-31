الرابط الرسمي لـ موقع التنسيق الإلكتروني 2025 وأخر موعد لتسجيل المرحلة الأولى

قد اوضحت وزارة التعليم العالي، الرد الحاسم بعد انطلاق اعمال المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات، وقد اشارت عن موقع التنسيق الألكتروني والذي قد يمكن من خلاله تحديد الرغبات ومعرفة النتائج الخاصة بالمراحل المحددة من الوزارة، كما ايضا اشارت بكيفية التسجيل فى الموقع الألكتروني، والذي قد تضمن العديد من الخطوات التي يجب تنفيذها من خلال الطلاب.

موقع التنسيق الإلكتروني

قد اوضحت وزارة التعليم العالي، الرد الحاسم عن كيفية التقديم فى موقع التنسيق الألكتروني، والتي قد يمكن من خلالها النقر على تسجيل الرغبات للمراحل الثانية والمراحل الثالثة، والتي قد تشمل مجموعة بسيطة من الخطوات والتي قد تتمثل فى الآتي وهي:

الدخول الى موقع التنسيق الألكتروني وهو Tansik .

يرجي ان يتم النقر على تسجيل طالب جديد.

يجب ان يتم ادخال البيانات الخاصة به.

يشترط ان يتم النقر على تسجيل الرغبات.

يرجي ان يتم النقر على تاكيد التسجيل.

يمكن ان يتم متابعة الموقع فى معرفة التنسيق.

نتائج التنسيق لعام 2025

قد اوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي للجامعات، العديد من نتائج التنسيق لعام 2025، والتي قد تشمل العديد من الدرجات والنسب المختلفة، وقد يصل عدد طلاب الشعبة العلمية على ان تكون 293 درجة، وعلى تصل نسبتها الى 91%، كما قد يصل الطلاب بها الى عدد يتجاوز 21853 طالب، كما تصل نسبة الشعبة الهندسية الى 88.44%، والذي قد تشمل عدد طلاب يصل الى 16577 طالب، وعلى ان تصل نسبة التنسيق الخاصة بالشعبة الأدبية الى 233 درجة، وقد تصل نسبتها الى 72.81%، والذي قد يصل بها عدد الطلاب الى 54073 طالب، وعلى ان يصل عدد الطلاب بالنظام الجديد الى 92503 طالب.