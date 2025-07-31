“اونلاين” رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 الخطوات والمستندات اللازمة

في ظل التحول الرقمي المتسارع بالسودان، بات فتح حساب مصرفي أمرًا بسيطًا وسريعًا، خاصة مع الخدمات المتطورة التي يقدمها بنك الخرطوم فإذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة وعصرية لإدارة أموالك، فإليك دليلك الكامل حول رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025، وخطوات التسجيل وأنواع الحسابات المتاحة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025

أطلق بنك الخرطوم بوابة إلكترونية تتيح للعملاء الجدد فتح حساباتهم من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وذلك ضمن خدماته الرقمية المبتكرة ويمكنك من خلال رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 تعبئة بياناتك الشخصية، رفع المستندات المطلوبة، وتفعيل الحساب بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد على العملاء سواء كانوا داخل السودان أو خارجه، ويوفر البنك عدة أنواع من الحسابات لتناسب مختلف الشرائح، سواء للأفراد أو المؤسسات:

الحساب الجاري: مثالي للمعاملات اليومية دون أرباح.

حساب التوفير: يتيح لك استثمار أموالك مع أرباح دورية.

حساب الشراكة الاستثمارية: وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي، ويتيح تقاسم الأرباح بين البنك والعميل.

الحساب الإلكتروني عبر تطبيق بنكك: للتحكم الكامل في معاملاتك من الهاتف، كالدفع والتحويل والاستعلام عن الرصيد.

الوثائق المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب باستخدام رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025، ستحتاج إلى:

صورة من الرقم الوطني أو جواز السفر (لغير السودانيين).

صورة شخصية حديثة.

مستند يثبت محل الإقامة (فاتورة خدمات أو شهادة سكن).

تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني أو الورقي.

وفي حال كنت تفتح حسابًا مشتركًا أو حساب شركة، فستُطلب وثائق إضافية، مثل:

شهادة السجل التجاري.

عقد الشراكة أو التأسيس.

شهادة ضريبية (إن وُجدت).

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025

لمساعدتك في استخدام رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بنجاح، إليك الخطوات بشكل مبسّط: