ظهرت الآن عبر بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الازهرية 2025 .. اعرفها بدون رقم جلوس

في الساعات الماضية تصدرت عمليات البحث من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة وكيفية الحصول عليها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير رابط بوابة الأزهر لتسهيل على الطلاب الحصول على نتائجهم فور الإعلان عنها برقم الجلوس بدلًا من الانتظار والتوجه إلى المدارس للحصول عليها وذلك للشعبتين العلمي والأدبي.

بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الازهرية

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتائجهم فور الإعلان عن ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الأزهر

التوجه إلى قسم النتائج.

النقر على خانة “الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2025” من القائمة الرئيسية.

تحديد النظام القديم أم النظام الحديث.

إدخال اسم الطالب رباعي ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتهم.

كتابة الرقم السري الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” ويتم ظهور نتيجة الطالب بالدرجات والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

أعلنت بوابة الأزهر الشريف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية والتي من المتوقع ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتدقيق الاختبارات وحصول كل طالب على حقه في الدرجات بالكامل، وسوف يتم رصد الدرجات والنتائج عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف وكشفت عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية علمي علوم والتي وصلت 65.01٪ بينما في الشعبة الأدبية وصلت حوالي 45.50٪ وهذه النسبة قليلة مقارنًة بالعام الماضي.