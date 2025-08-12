تنسيق جامعة القاهرة الاهليه وتفاصيل المصروفات السنوية للعام الجاري 2025

تواصل جامعة القاهرة الأهلية إتاحة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة النظام القديم والحديث وذلك في الكليات التي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الجامعي الجديد 2025/2026، حيث حددت جامعة القاهرة طريقة التقدم للالتحاق بها ويتم عن طريق تسجيل الرغبات في الاستمارة بمقر الجامعة في 6 أكتوبر وتسجيل ثلاث رغبات للالتحاق بالكليات ويتم التسجيل مجانًا ويتم سداد المصروفات الدراسية على دفعتين قبل بداية الفصل الدراسي الأول وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

جامعة القاهرة الاهليه

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن استمرار فتح باب التسجيل المبكر العام الجامعي الجديد 2025/2026 للطلاب الراغبين في إحدى الكليات الأكاديمية المتميزة، ويأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لتسهيل إجراءات القبول وتشجيع الطلاب على التخطيط المبكر لمستقبلهم الأكاديمي وبدأ التسجيل المبكر في شهر مايو الماضي وينطلق التسجيل الفعلي في الجامعة بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية في شهر أغسطس المقبل بحسب ما يقره المجلس الأعلى للجامعات.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية للعام الجامعي الجديد 2025/2026

حددت جامعة القاهرة الأهلية المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجديد والتي تتمثل في الآتي: