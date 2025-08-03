سجل الآن وأحصل على 2000 د.ج من منحة البطالة .. بشروط مرنة 2025

يتساءل الكثير من المواطنين في الجزائر عن منحة البطالة الجزائرية 2025 التي تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الشباب العاطلين عن العمل وتوفير دخل شهري يساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وتعتبر هذه المنحة إحدى المبادرات الاجتماعية الهامة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتشغيل حيث يتم صرف المنحة وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط لضمان وصولها للمستفيدين الحقيقين.

منحة البطالة

يمكنك التسجيل في منحة البطالة الجزائرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

اختر برنامج “منحة البطالة” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التسجيل ويجب التأكد من صحتها.

تحديد الولاية التي تقيم بها من القائمة الرئيسية.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع ويجب أن تكون سارية.

الموافقة على شروط المنحة وأحكام الاستفادة منها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط التسجيل في منحة البطالة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في منحة البطالة والتي تتمثل في الآتي: