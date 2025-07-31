إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس فقط 2025 شوف نتيجتك كم

أعلنت نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 داخل قطاع المعاهد الأزهرية، حيث إنها تعد من اهم المراحل الدراسية التي يبني عليه أحلام الطلاب، من خلال اجتيازها يتمكن الطالب الانتقال إلي المرحلة الجامعية وتحقيق حلمة وكان قد تقدم للامتحانات الصف الثالث الثانوي عدد 173 ألف و 808 طالب وطالبة تم توزيعهم علي عدد 577 لجنه علي مستوي الجمهورية، خلال هذا التقرير سنسرد لكم خطوات الاستعلام علي النتيجة في السطور القادمة ابقوا معانا.

خطوات الاستعلام علي نتيجة الصف الثالث الثانوي 2025

يتاح للجميع الاستعلام علي نتيجة الثانوية الأزهرية وذلك بمجرد اعتمادها علي الفور من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في البداية: يرجي التوجه إلي بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم انقر علي خانة الخدمات التعليمية الإلكترونية، حدد الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.

يتطلب تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

ثم تدوين رقم جلوس الطالب في المكان المخصص بذلك.

انقر علي زر البحث عن النتيجة.

أخيرا: يتم عرض نتيجة الطالب بالتفصيل مع بيان بدرجات المواد، النسبة المئوية.

إعلان أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

صرح شيخ الأزهر الشريف فضيله الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب منذ قليل في بيان رسمي له بانه تم إلغاء المؤتمر الصحفي المخصص بالإعلان عن النتيجة كما يتم إلغاء اتصال بالأوائل الثانوية الأزهرية وذلك تضامنا مع الأوضاع المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، مشيرا إلي انه سيتم الاكتفاء فقط باعتمادها وإعلانها مباشرة عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.