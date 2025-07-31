استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2025 بالرقم الإمتحاني في لحظات

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2025 تعد من ابرز المواضيع التي تشغل بال الكثير من الطلاب والآلاف اسرهم من اجل الاطمئنان علي مستقبل ذوييهم، بعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2025 حيث يريد العديد من الطلاب بتقديم طلب اعتراض علي نتائجهم غير راضيين عن هذه النتائج، أتاحت وزارة التربية والتعليم بانه يحق لجميع الطلاب تقديم طلب اعتراض علي نتائجهم عبر موقع نتائجنا الإلكتروني فقط أو موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل تابعونا.

إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2025

بعد انتهاء جميع مراكز التصحيح من كافة أعمال التصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب أتاحت وزارة التربية العراقية عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2025، التي تعد من ابرز المراحل التعليمية وذلك من خلال اجتيازها يتمكن الطالب الانتقال إلي المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلي أن الوزارة وضحت علي أتاحه خدمة لجميع الطلاب الذين يعترضون علي نتائجهم بتقديم طلب اعتراض علي درجات المواد التي تم تصحيحها من اجل إعادة التصحيح بها ومراجعتها مرة أخري.

خطوات تقديم طلب اعتراض عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2025

حيث انه بمجرد أن تم ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق لعام 2025 وحصول الطلاب علي نتائجهم، فمنهم من يريد بطلب تقديم اعتراض عن نتائجهم زعما منه بان هذه الدرجات اقل من الإجابات التي قام بأدائها في الامتحانات، لذا وضحت وزارة التربية العراقية عن خطوات تقديم طلب تظلم من خلال اتباع الخطوات التالية: