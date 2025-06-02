تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية Toyor Aljanah أحلى ضحك ولعب

تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يبحث عنها العديد من المتابعين بمختلف الدول العربية، حتى أن القناة استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين، بالإضافة إلى بثها إلى العديد من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، ناهيك عن إمكانية تنزيل التردد الحديث لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد طيور الجنة الجديد

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الأول للقناة النايل سات.

ترددها الحديث 11315.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة “⅚”.

تردد قناة طيور الجنة العرب سات

كما يسهل قيامك بالتعرف على التردد الثاني لقناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11881.

أما عن استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

قمر صناعي ثالث على هوت بيرد

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الثالث لقناة طيور الجنة هوت بيرد، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي الثالث “هوت بيرد”.

كذلك فإن تردد القناة “11317”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

استقطاب “عمودي”.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة طيور الجنة أطفال على النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يلي:-