خطوات التسجيل في البطاقة التموينية العراقية 2025 عبر منصة أور والشروط اللازمة

تعتبر البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق من أهم الأدوات التي تقدمها الحكومة لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود في ظل التوجه نحو التحول الرقمي، أصبحت عملية التسجيل في البطاقة التموينية أكثر سهولة ويسر، حيث يمكن للمواطنين الآن إتمام العملية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب المعنية وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية التسجيل في البطاقة التموينية العراقية لعام 2025 والخدمات المتاحة من خلالها.

البطاقة التموينية العراقية 2025خدمات متنوعة

تقدم البطاقة التموينية العراقية مجموعة من الخدمات التي تساهم في تلبية احتياجات الأسر، ومن أبرزها:

تشمل هذه المواد الزيت، الأرز، السكر، والدقيق، والتي تعتبر ضرورية لكل أسرة تساهم البطاقة في توزيع الدعم الغذائي وفقًا لعدد أفراد الأسرة، مما يضمن وصوله للمحتاجين من خلال تقديم المواد المدعومة عبر البطاقة التموينية، يتم تخفيف الضغط على الأسواق المحلية

كيفية التسجيل في البطاقة التموينية الإلكترونية

يمكن للمواطنين التسجيل عبر موقع البطاقة التموينية العراقية بسهولة من خلال الخطوات التالية:

رابط منصة أور الإلكترونية بالدخول إلى الموقع الرسمي

من بين الخيارات المتاحة اختر خدمة البطاقة التموينية.

قم بتسجيل اسم رب الأسرة، الرقم الوطني وعدد أفراد الأسرة

أدخل رقم الهاتف الخاص بك لتلقي التأكيدات

اختر ما إذا كنت تسجل جديدًا أو تعدل بيانات، أو تضيف مواليد

قم بإرفاق الأوراق التي تثبت استحقاق الدعم

اضغط على زر “إرسال الطلب” وستتلقى تأكيدًا عبر الرسائل النصية

شروط التسجيل في البطاقة التموينية العراقية 2025

وضعت وزارة التموين العراقية بعض الشروط الأساسية للتسجيل، وهي كالتالي: