ملفك الشامل .. رابط وخطوات فتح حساب بنك الخرطوم فوريا وتفعيله bankofkhartom

أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح حساب بنك الخرطوم ضمن باقة الخدمات الالكترونيه والتكنولوجية والرقمية العصرية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التسجيل وامتلاك حساب بنكي اون لاين سواء من داخل حدود دولة الخرطوم أو من خارجها، حيث تتم الخطوات بالكامل من خلال الهواتف الذكية بدون الحاجة إلى الذهاب للفروع لتسجيل التوقيع أو لتسليم الوثائق والمستندات، ومن خلال المقال التالي نوضح كافة الخطوات المطلوبة لامتلاك حساب بنكي فوري.

فتح حساب بنك الخرطوم

لتسهيل المعاملات المالية ودعم المرونة في إدارة الحسابات وتحويل الأموال بكل سهولة وبشكل فوري وسريع مع حماية الخصوصية للحسابات، يمكن الآن انشاء حساب بنكي لدي بنك الخرطوم الذي يعد البنك الرئيسي في السودان وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبنك الخرطوم الرئيسي.

النقر على خيار تسجيل حساب بنكي جديد.

إدخال رقم الهوية الوطنية الشخصية والرقم الوطني.

إدخال رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني.

تحديد نوع الحساب سواء جاري أو استثماري أو حساب إدخار.

بعد ذلك يتم ارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية وتحديد محل الإقامة الحالي.

النقر على تأكيد المعلومات.

ارفاق التوقيع الشخصي مع تكراره ثلاثة مرات ومراعاة التطابق.

النقر على إنشاء حساب.

مراجعة البريد الالكتروني للتحقق من إستلام رسالة تأكيد انشاء الحساب وبها رقم الحساب وكلمة المرور.

لابد من ايداع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه سوداني في الحساب.

تفعيل الحساب من خلال الاتصال على رقم 1913.

مزايا فتح حساب بنك الخرطوم

فيما يلي نوضح أبرز المزايا التي يحصل عليها عملاء بنك الخرطوم في جميع الدول: