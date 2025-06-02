شوف نتيجتك عبر بوابة الأزهر الشريف.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس

خلال الساعات القليلة المقبلة ستعلن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني، حيث أعلن بعض المصادر المسئولة عن اقتراب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لأوراق إجابات طلاب الصف السادس الابتدائي أزهري على مستوى الجمهورية، حيث تعتبر تلك الشهادة مهمة جداً في مسيرة الطلاب التعليمية، والتي سينتقل بعدها لمرحلة الإعدادية التي تختلف بشكل كبير عن ما سبق في مراحل التعليم، ونظراً لتزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص هذا الأمر نطلعكم عن الرابط الإلكتروني للاستعلام عن النتائج.

بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتائج

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني ستعلن فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف خلال الساعات القليلة المقبلة، ويتم الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلي بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

اختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على خيار “الشهادة الابتدائية”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم بشكل صحيح.

النقر على كلمة عرض النتيجة.

ستعرض النتيجة على الفور بتفاصيل الدرجات للمواد الدراسية.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي أزهري

نستعرض عليكم الآن توزيع درجات المواد لطلاب الصف السادس الابتدائي أزهري 2025 والتي جاءت على النحو التالي: