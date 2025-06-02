دليلك السريع لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين عبر تطبيق بنكك

أصبحت الخدمات المصرفية الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وخاصةً في السودان ويعد بنك الخرطوم من المؤسسات الرائدة في هذا المجال، حيث يقدم لعملائه خيار فتح حسابات مصرفية أونلاين بسهولة ويسر وهذه الخدمة تعتبر مثالية للمقيمين والمغتربين، إذ تتيح لهم إجراء جميع المعاملات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، ودون دفع أي رسوم إدارية وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتسهيل الوصول إلى خدماته وتعزيز تجربة العملاء وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة للقيام بذلك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

للبدء في فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم، يمكن للعملاء اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع بنك الخرطوم الموقع الرسمي للبنك عبر الرابط المحدد

بعد الوصول إلى الموقع، اختر اللغة المناسبة لك ونوع الحساب الذي ترغب في فتحه

قم بكتابة جميع المعلومات المطلوبة بدقة، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية وأي معلومات إضافية

تأكد من إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF، مثل الهوية الوطنية

بعد مراجعة جميع البيانات والمستندات، انقر على زر “إرسال الطلب”. ستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك

بعد الموافقة على طلبك، ستتلقى رسالة تحتوي على رقم حسابك البنكي الجديد

شروط إنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم

قبل البدء في عملية فتح الحساب، يجب أن تتوفر لديك بعض الشروط الأساسية:

يجب أن يكون المتقدم أكثر من 18 عامًا يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية لا يجب أن يكون لديك حساب في البنك مسبقًا، مع ضرورة إرفاق المستندات اللازمة يتطلب فتح الحساب إيداع مبلغ 10,000 جنيه سودان

باتباع هذه الخطوات والشروط، يمكنك بسهولة فتح حسابك المصرفي في بنك الخرطوم أونلاين والاستفادة من خدماته المتعددة مما يسهل عليك إدارة أموالك بكل يسر وأمان.