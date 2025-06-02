للعراقيين عبر “منصة اور” رابط البطاقة التموينية الإلكترونية للعراق 2025 والشروط المطلوبة

تأتي رابط البطاقة التموينية الإلكترونية للعراق 2025 من أهم المنصات الحكومية التي توفر للكثير من المواطنين في العراق العديد من الخدمات والدعم التمويني بما يضمن للمستحقين توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر العراقية الأكثر احتياجا، و الفئات المحدودة الدخل، الأمر الذي يساعد في تحسين مستوى المعيشة لدى هذه الأسر وتوفير حياة كريمة، وقد كثفت الحكومة العراقية جهودها لتطبيق التطور التكنولوجي في مختلف مؤسساتها بما فيها وزارة التموين العراقية، حيث أصبح الآن من السهل القيام بالتسجيل في البطاقة التموينية العراقية إلكترونيا بكل سهولة بدون معاناة التوجه إلى المقرات المختصة، ولكن وفقا لشروط وضوابط معينة نستعرضها معكم الأن بالتفصيل عبر التقرير التالي.

البطاقة التموينية العراقية 2025

يهتم الكثير من المواطنين في العراق بالتعرف على الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلال التسجيل في البطاقة التمويني العراقية 2025، والتي تهدف لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار رمزية، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي:

توفير أهم المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الزيت، الأرز، السكر، والدقيق

تساعد البطاقة التموينية في توزيع الموارد بشكل متوازن وفقا لأعداد أفراد الأسرة.

تقليل الضغط على الأسواق المحلية، من خلال إتاحتها عبر البطاقة التموينية بشكل مدعم.

رابط البطاقة التموينية الإلكترونية للعراق 2025

أتاحت وزارة التموين العراقية إمكانية التسجيل عبر موقع البطاقة التموينية العراقية 2025 من خلال رابط منصة أور الإلكترونية على نح الخطوات التالية:

توجه أولا إلى رابط منصة اور الالكترونيه.

اختر خدمة البطاقة التموينية من الخدمات المتاحة.

قم بإدخال بيانات اسم رب الاسرة، الرقم الوطني، وعدد أفراد الأسرة.

قم بتسجيل بيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

قم بتحديد نوع الخدمة المطلوبة سواء خدمة تسجيل جديد، تعديل بيانات، إضافة مواليد.

قم برفع المستندات اللازمة التي تثبت استحقاق الدعم.

قم بالضغط على زر ارسال الطلب، وسيتم تأكيد عبر الرسائل النصية.

شروط التسجيل عبر موقع البطاقة التموينية العراقية 2025

نستعرض معكم عبر هذه الفقرة أهم شروط التسجيل عبر موقع البطاقة التموينية العراقية 2025 التي حددتها وزارة التموين، وهي كالتالي: