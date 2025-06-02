تابع المسلسلات التركية الرائجة .. تردد قناة الفجر الجزائرية نايل وعرب سات 2025

ترتفع مؤشرات البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية من داخل الدول العربية كافة للاستمتاع بالباقة المتميزة من المسلسلات والأعمال الدرامية الرائجة، حيث تتولى القناة مهمة عرض المسلسلات الضخمة مثل مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل فاتح القدس، هذا بالإضافة إلى عرض باقة من البرامج الإخبارية والثقافية الدينية التي جعلتها واحدة من أهم القنوات التلفزيونية في الوطن العربي، ومن خلال المقال التالي نوضح بيانات استقبال القناة وفقا للتردد الأحدث بدون تشويش أو تذبذب في عرض المحتوى.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن استقبال القناة بدون رسوم مسبقة الدفع من داخل دول الوطن العربي والاستمتاع بمحتوى مسلي وممتع يناسب الأسرة العربية ويناسب أيضا جميع الافراد على اختلاف الفئات العمرية وذلك من خلال الاستقبال عبر التردد التالي:

التردد:11034

اتجاه الاستقطاب:أفقي (H)

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الجودة:HD

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

في حال تعذر الإستقبال عبر القمر الصناعي نايل سات يمكن الاستقبال من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك عبر إجراء البحث اليدوي من خلال جهاز الريسفر المنزلي ومن ثم إدخال بيانات الاستقبال التالية:

التردد:11785

اتجاه الاستقطاب:عمودي (V)

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

الجودة:SD

أشهر مسلسلات الدراما قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية الأرضية في تلك الأثناء باقة من المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ومتابعين يفوق عددهم الآلاف، ومن أبرز تلك الأعمال: