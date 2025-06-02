“اوبو تقلب الموازين قبل العيد”.. سعر ومواصفات Oppo Reno 14 كاميرا احترافية وإمكانيات خرافية

كشفت شركة اوبو عن هاتفها الجديد والجذاب وهو ” Oppo Reno 14″ ذات الإمكانيات الجذابة، بما يُنافس الفئة المتوسطة في الهواتف، ناهيك عن أن الهاتف يتميز بكاميرا ذات تصوير واحترافي وذاكرة تخزين كبيرة للغاية، وغيرها من المواصفات والمزايا الأخرى المتمثلة في الهاتف بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

ما هي مواصفات Oppo Reno 14؟

وتتمثل أبرز المواصفات الخاصة بهاتف Oppo Reno 14، وفقًا لما يأتي:-

يصل وزن الهاتف إلى 187 جرام.

فيما أن يتميز بخامات خارجية عالية وهي من الزجاج.

كذلك مقاوم للماء والغبار.

يدعم حتى الجيل الخامس.

كما يقوم بدعم شرائح الإتصال من نوع ” Esim”.

لا يدعم كارت الميموري.

به شاشة عالية الجودة من نوع ” AMOLED” بما يصل قياسها إلى 6.59 بوصة.

أما عن المعالج فيكون ميدياتك 8350.

معدل التحديث يصل إلى 120 هيرتز.

مساحات التخزين تبدأ من 256 حتى 1 تيرا.

يمتلك كاميرات عالية الجودة بما يكون السيلفي 50 ميجا بيكسل والرئيسية 50 ميجا بيكسل.

لا يقوم الهاتف بدعم منفذ السماعات.

به بصمة إصبع.

بطارية الهاتف تصل إلى 6000 مللي أمبير.

قوة الشحن تصل قدرتها إلى 80 وات.

سعر هاتف Oppo Reno 14

أما عن سعر هاتف Oppo Reno 14، حيث إنه بإمكان جميع المستخدمين حجز الهاتف من داخل دولة الصين بكل سهولة، ومن المتوقع بإنتشاره في العديد من الدول خلال الفترة القادمة، وعليه فإن الأسعار جاءت على النحو الأتي:-