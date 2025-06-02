“اللي هتخطف قلوب ضيوفك من أول لقمة” كيكة الرواني هشة ولذيذة وسهلة التحضير بخطوات مضمونة وطعمها بياخدك لأيام زمان

تبحث الكثير من الأمهات عن وصفات حلوى بسيطة وسريعة لتحضيرها في المنزل، وتناسب أذواق الأطفال والكبار معا، وتكون أيضا اقتصادية وسهلة في التنفيذ من بين هذه الحلويات تبرز كيكة الرواني كواحدة من أشهى الكيكات الشرقية بطراوتها ومذاقها الفريد، فهي تجمع بين مكونات متوفرة في كل بيت وخطوات بسيطة يمكن لأي مبتدئ تنفيذها بنجاح، لذلك سوف نطلعكم اليوم على طريقة تحضير كيكة الرواني الاقتصادية الهشة خلال السطور التالية.

طريقة عمل كيكة الرواني الاقتصادية الهشة

تعتبر كيكة الرواني من اكثر الحلويات الشهية في طعمها وذات مذاق طيب لا يقاوم، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابع فيما يللي:

المكونات:

4 بيضات.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من السميد.

نصف كوب دقيق أبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب جوز هند.

مقادير الشربات:

كوب سكر.

نصف كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

قليل من الفانيليا أو ماء الزهر.

خطوات تحضير كيكة الرواني الاقتصادية الهشة: