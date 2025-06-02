“اللي هتخطف قلوب ضيوفك من أول لقمة” كيكة الرواني هشة ولذيذة وسهلة التحضير بخطوات مضمونة وطعمها بياخدك لأيام زمان

تبحث الكثير من الأمهات عن وصفات حلوى بسيطة وسريعة لتحضيرها في المنزل، وتناسب أذواق الأطفال والكبار معا، وتكون أيضا اقتصادية وسهلة في التنفيذ من بين هذه الحلويات تبرز كيكة الرواني كواحدة من أشهى الكيكات الشرقية بطراوتها ومذاقها الفريد، فهي تجمع بين مكونات متوفرة في كل بيت وخطوات بسيطة يمكن لأي مبتدئ تنفيذها بنجاح، لذلك سوف نطلعكم اليوم على طريقة تحضير كيكة الرواني الاقتصادية الهشة خلال السطور التالية.
طريقة عمل كيكة الرواني الاقتصادية الهشة
تعتبر كيكة الرواني من اكثر الحلويات الشهية في طعمها وذات مذاق طيب لا يقاوم، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابع فيما يللي:
المكونات:
- 4 بيضات.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب من السميد.
- نصف كوب دقيق أبيض.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع كوب جوز هند.
مقادير الشربات:
- كوب سكر.
- نصف كوب ماء.
- عصير نصف ليمونة.
- قليل من الفانيليا أو ماء الزهر.
خطوات تحضير كيكة الرواني الاقتصادية الهشة:
- نبدأ بخفق البيض مع السكر جيدا باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يتحول لون الخليط إلى الفاتح ويصبح قوامه هشا.
- نضيف الزيت والفانيليا ونخلط مرة أخرى حتى تندمج المكونات.
- نضيف تدريجيا السميد والدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند، ونقلب برفق حتى تتجانس جميع المكونات.
- نسكب الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو الزبدة، ونوزعه بشكل متساوي.
- ندخل الصينية إلى فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، ونتركها لمدة 30 إلى 35 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة تماما ويأخذ وجهها لون ذهبي.
- أثناء وجود الكيكة في الفرن، نحضر الشربات بوضع السكر والماء والليمون في قدر على النار حتى يبدأ الخليط في الغليان ويتماسك قليلا، ثم نضيف الفانيليا أو ماء الزهر ونرفع القدر من على النار.
- بعد إخراج الكيكة من الفرن، نسكب الشربات البارد فوقها وهي ساخنة حتى تتشربه بشكل جيد.
- نترك الكيكة حتى تبرد تمامًا ثم نقطعها وتُقدَّم.