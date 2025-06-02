“بخطوات بسيطة وسهلة الآن” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 عبر تطبيق بنكك

تعتبر طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 من أكثر ما يبحث عنه العملاء السودانيين بكثرة خلال الساعات الماضية، حيث طرح بنك الخرطوم عدد من الخدمات المميزة لعملائه المقيمين والمغتربين ومنها إمكانية إنشاء حساب إلكتروني للاستفادة بكافة المعاملات المصرفية وتحويل الأموال محليا ودوليا وكذلك دفع وشراء الفواتير، علما بأن تلك الخدمة تتم من أي وقت وأي مكان دون الحاجة للذهاب للبنك وكذلك تكون بدون دفع أي مصاريف أو رسوم إدارية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

يمكن للعملاء السودانيين اتباع عدد من الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وجاءت أبرزها على النحو الآتي:

الدخول بالبداية على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم عليك اختيار اللغة ونوع الحساب المناسب لك.

كتابة البيانات اللازمة وتكون بشكل دقيق وصحيح.

إدخال كل من الاسم ورقم الهوية وأي بيانات أخرى.

عليك الآن إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة بي دي أف.

أخيرا انقر على زر إرسال الطلب، وبذلك ستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك وستحصل فيما بعد على رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط إنشاء حساب أون لاين في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة لإنشاء حساب أون لاين في بنك الخرطوم وتمثلت لتكون كما يلي: