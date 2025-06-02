أغاني جديدة وحصرية هتعجب عيالك اوي “تردد قناة تيونز كيدز 2025”.. على نايل وعرب سات

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول تردد قناة تيونز كيدز 2025 حيث تعتبر قناة تيونز كيدز من أهم قنوات الاطفال خلال الفترة الماضية ويحب الكثير من الأطفال متابعة قناة توينز كيدز على مدار اليوم حيث تعرض القناة الكثير من الاغاني الترفيهية المميزة التي يحبها الاطفال بالاضافة الى الكثير من الأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العامية المصرية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة تيونز كيدز 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة تيونز كيدز 2025

يبحث الكثير من الآباء والأمهات خلال الفترة الاخيرة الماضية عن تردد قناة تيونز كيدز 2025 وذلك لمشاهدة الافلام الكرتونية المميزة حيث تقدم قناة توينز كيدز مجموعة متنوعة وكبيرة من الأفلام الكرتونية والأغاني الهادفة التي تمنح حالة من البهجة والفرحة للأطفال على مدار 24 ساعة ويمكنكم مشاهدة قناة تيونز كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11595

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

أغاني قناة تيونز كيدز 2025

تعتبر قناة تيونز كيدز أول قناة خليجية متخصصة في اغاني الاطفال الخليجية الكرتونية وتقدم الكثير من المحتوى الهادف وتقديم شخصيات متنوعة وتحظ قناة تيونز كيدز على نسب مشاهدة عالية في جميع دول الوطن العربي كما تقدم القناة الكثير من القصص الممتعة والجمعة والتي تعلم الاطفال الاخلاق المميزة والصفات النبيلة ، كما تقدم قناة تيونز كيدز الكثير من الاغاني التعليمية المسلية للأطفال على مدار اليوم.