حسابك جهز.. كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين على موقع Bank of Khartoum

يرغب العديد الأشخاص في فتح حساب داخل بنك الخرطوم، وذلك بعد أن تم طلاق الخدمة حديثًا أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، بالإضافة إلى أن الخدمة تُمكن العميل من إجراء فتح حساب جديد داخل البنك، بما يمكنه من إنهاء كافة المعاملات والخدمات المصرفية من خلال البنك، بناءً على مجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

قم بإتباع مجموعة من الخطوات التي تؤهلك من أجل فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم سواء على الموقع الرسمي أو من خلال تطبيق بنكك، بناءً على ما يأتي:-

يمكنك تحميل تطبيق بنكك من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.

أو الإنتقال إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

فيما يمكنك النقر على أيقونة “فتح حساب جديد”.

بعدها قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

القيام عقب ذلك بملء استمارة طلب فتح حساب داخل بنك الخرطوم.

الموافقة على الضوابط والأحكام المفروضة من قبل البنك.

بعد مراجعة البيانات المُدخلة يمكنك النقر على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، بناءً على ما يلي:-