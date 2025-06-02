موعد مباراة الإسماعيلي ضد سيراميك كليوباترا في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة للمباراة

يترقب متابعي كأس عاصمة مصر مباراة الإسماعيلي القادمة حيث يرغب مشجعي فريق نادي الاسماعيلي التعرف على موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر حيث يطمح فريق الإسماعيلي الفوز على أرضه وسط جمهوره وتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور النهائي في كأس عاصمة مصر لذا سوف نخبركم بموعد المباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد سيراميك كليوباترا

بالنسبة إلى موعد مباراة الإسماعيلي ضد سيراميك كليوباترا في كأس عاصمة مصر سوف يستضيف فريق الإسماعيلي لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في منافسات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر في مباراة حماسية بين الفريقين حيث يسعى فيها فريق الإسماعيلي للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب طويل والفوز بالبطولة كما توقيت مباراة الإسماعيلي ضد سيراميك كليوباترا في الأربعاء 4 يونيو 2025 الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب استاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي ضد سيراميك كليوباترا

بالنسبة إلى القناة الناقلة لمباراة الاسماعيلي ضد سيراميك كليوباترا هي قناة On Time Sports حيث هي الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر لذا سوف نخبركم بالتشكيل المتوقع للفريقين في تلك المباراة الهامة.

ما هي التشكيلة المتوقعة لفريق الإسماعيلي