“استعلم عبر بوابة الازهر الشريف” نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2025 بالاسم ورقم الجلوس

يهتم العديد من أولياء الأمور بالتعرف على موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2025 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، جاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من عقد الاختبارات منتصف شهر مايو الماضي ومنذ ذلك الوقت يترقب الطلاب ميعاد ظهور النتائج، فيما أوضحت بعض من المصادر الرسمية بقطاع المعاهد الازهرية أنه من المنتظر الإعلان عن النتيجة الفترة القليلة المقبلة وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات ليتم إعلانها عبر بوابة الأزهر الشريف.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني لهذا العام الدراسي 2025 عبر بوابة الأزهر الشريف ثم يتم اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على رابط بوابة الأزهر الشريف.

من ثم النقر على القائمة، واختيار خدمات الأزهر الشريف.

تحديد خانة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لهذا العام 2025.

تحديد المنطقة التي يكون تابع لها الطالب، مع كتابة رقم الجلوس والاسم.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالا، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

أخيرا ستظهر امامك النتيجة في كافة المواد الدراسية بالدرجات والمجموع.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني بالدرجات

تمثلت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني بالدرجات لتكون بذلك على النحو الآتي: