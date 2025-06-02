“بشروط سهلة وبسيطة” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 للمقيمين والمغتربين

زاد البحث خلال الساعات الماضية من المقيمين والمغتربين بالتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025، حيث طرح بنك الخرطوم مؤخرا عدد من الخدمات التي تمكن العملاء من إنشاء حساب إلكتروني بأي وقت وأي مكان دون الحاجة للذهاب للفروع، ويمكن القيام عبر تلك الخدمة بتحويل الاموال محليا ودوليا وكذلك دفع الفواتير والتعرف على تفاصيل الرصيد وكافة المعاملات البنكية.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

يوجد عدد من الخطوات اللازمة التي تمكن العميل من فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم ويكون ذلك عبر اتباع النقاط المقبلة:

الدخول عبر الرابط الرسمي لبنك الخرطوم.

قم بالنقر على فتح حساب جديد بالقائمة الرئيسية.

اختيار اللغة ونوع الحساب المناسب لك.

من ثم يتم كتابة جميع البيانات اللازمة في الحقول الفارغة.

كتابة كل من الاسم والرقم القومي، وكذلك الايميل ورقم الهاتف.

إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، ثم انقر على إرسال الطلب.

أخيرا ستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك، وستحصل على رسالة تأكيد بها رقم الحساب.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك

حدد بنك الخرطوم الشروط اللازمة لفتح حساب أونلاين عبر تطبيق بنكك والموقع الرسمي للبنك، وتمثلت أبرزها على النحو الآتي: